«О вкусах не спорят»: Садальский разместил откровенный снимок Сябитовой в бикини

Актер заявил, что у телесвахи – безупречный вкус.

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» разместил откровенный снимок телесвахи Розы Сябитовой в бикини.

«Какая же восхитительная сваха донна Роза на Первом канале. Безупречный вкус. Для многих образец для подражания». Станислав Садальский

Как отметил Станислав Садальский, недавно телесваха дала интервью одному из изданий, где расхвалила артиста балета Николая Цискаридзе. Он стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале. «О вкусах не спорят», — заметил Садальский.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал Николая Цискаридзе из-за программы «Сегодня вечером». По его словам, тот не смог достойно заменить Максима Галкина. Роза Сябитова заступилась за Николая Цискридзе, заявив, что актер берет информацию из космоса.

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