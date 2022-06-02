«Делюсь тогда. Этого никто не знал»: Федор Бондарчук раскрыл свой главный секрет

Режиссер Федор Бондарчук в эфире своей программы «Кино в деталях» на канале СТС раскрыл в беседе с гостем актером Максимом Матвеевым свой главный секрет.

Максим Матвеев начал рассказывать, что лично сам он сделал своими руками для сына.

«Я сам делал сыну деревянные игрушки. Сделал ему такого большого коня-каталку. Такой он был тяжелый и монументальный. Сделал беговел такой из толстой крепкой фанеры. Сын любил в свое время бабочек. Я сделал такую игрушку. На палочке катаешь, и она машет крылышками. Самолет сделал ему тоже, потому что он с бабочки переключился на самолетики», — заявил Максим Матвеев.

«Ну, после такой истории я не могу просто так сидеть. Делюсь тогда. Этого никто не знал. Я делал люстры. Об этом поговорим в следующий раз. Я вам ничего сейчас не расскажу. Люстры». Федор Бондарчук

Напомним, что Федор Бондарчук – один из самых известных российских режиссеров. На его счету десятки известных картин.

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