«Ух, какая!»: Севастьянова в белоснежном топе-бюстье блеснула прелестями

Недавно гимнастка Каролина Севастьянова побывала в Африке, где отметилась на проекте ТНТ «Звезды в Африке». Между съемками олимпийская чемпионка 2012 года успела побывать на знаменитом африканском сафари, а после возвращения в Москву отпраздновала свое 27-летие.

В своих соцсетях Каролина часто балует фанатов снимками. На этот раз она поделилась фото, на котором позировала в белоснежном брючном костюме. Его гимнастка дополнила топом-бюстье в тон. Наряд подчеркнул все прелести спортсменки.

«Шикарно! Красота! Ух, какая! Классная», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в эти дни Каролина Севастьянова со своим возлюбленным по имени Александр отдыхает в Монако.

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