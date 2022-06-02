Максим Матвеев пришел на интервью к Федору Бондарчуку с серьгой и с перстнем пацифиста

Актер Максим Матвеев пришел на интервью к режиссеру Федору Бондарчуку на его программу «Кино в деталях» на канале СТС с серьгой и с перстнем пацифиста.
В студии речь зашла о том, советуется ли с ним его жена, актриса Елизавета Боярская, при выборе ролей в кино.
«В чем-то Лиза со мной советуется при выборе ролей. Когда требует совета, то да. Для меня нет преграды, чтобы по тем или иным составляющим не пустить ее. Сказать: «Не вздумай здесь сниматься». Да боже упаси. Наоборот, интересно. Если я вижу потребности в ней сделать что-то, то здесь, конечно, все карты в руки».
Напомним, что Максим Матвеев с 2010 года вместе с Елизаветой Боярской. У пары двое общих сыновей — Андрей и Григорий.
Смотрите также:
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.