Максим Матвеев пришел на интервью к Федору Бондарчуку с серьгой и с перстнем пацифиста

Актер признался, что жена Елизавета Боярская иногда советуется с ним при выборе ролей.

Актер Максим Матвеев пришел на интервью к режиссеру Федору Бондарчуку на его программу «Кино в деталях» на канале СТС с серьгой и с перстнем пацифиста.

В студии речь зашла о том, советуется ли с ним его жена, актриса Елизавета Боярская, при выборе ролей в кино.

«В чем-то Лиза со мной советуется при выборе ролей. Когда требует совета, то да. Для меня нет преграды, чтобы по тем или иным составляющим не пустить ее. Сказать: «Не вздумай здесь сниматься». Да боже упаси. Наоборот, интересно. Если я вижу потребности в ней сделать что-то, то здесь, конечно, все карты в руки». Максим Матвеев

Напомним, что Максим Матвеев с 2010 года вместе с Елизаветой Боярской. У пары двое общих сыновей — Андрей и Григорий.

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