«Не пришла в сознание»: подруга звезды «Битвы экстрасенсов» Ясевич назвала причину ее смерти

Как отметила Елена Закамская, ее приятельница не смогла на этот раз выкарабкаться.

Подруга звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич, Елена Закамская, раскрыла причину смерти близкого для нее человека.

По словам Закамской, у Ясевич в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Однако лечиться она не торопилась. За последнее время звезда проекта перенесла два раза коронавирус. Началось осложнение на печень. Первый раз врачи смогли ей помочь и спасли. Однако на днях произошел еще один приступ, сообщает «СтарХит».

«Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание». Елена Закамская

Напомним, что Елене Ясевич, которая в свое время выигрывала «Битву экстрасенсов», на момент смерти было всего 43 года. Прощание с ней состоится в Санкт-Петербурге.

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