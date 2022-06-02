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«Я не скажу, что это был сиюминутный импульс»: Матвеев — о том, как делал предложение Боярской

По словам актера, это было взвешенное решение в его жизни.

«Я не скажу, что это был сиюминутный импульс»: Матвеев — о том, как делал предложение Боярской
Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: Global Look Press

Актер Максим Матвеев в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС в беседе с режиссером Федором Бондарчуком вспомнил, как сделал предложение своей жене актрисе Елизавете Боярской.

«Я не скажу, что это был такой сиюминутный импульс. Нет. Это было взвешенное решение все равно. Взвешенное. Со всеми за и против. Со всеми страхами. И все остальное перевесило, слава Богу».

Максим Матвеев

Напомним, что Максим Матвеев с 2010 года вместе с Елизаветой Боярской. У пары двое общих сыновей – Андрей и Григорий.

Добавим, что Максим Матвеев сотрудничал с театром «Табакерка» с 2004 по 2020 год. На сцене он дебютировал в роли лорда Горинга в спектакле «Идеальный муж».

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Елизавета Боярскаяканал СТСМаксим МатвеевПрограмма "Кино в деталях"Театр "Табакерка"