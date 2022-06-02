Новости шоу-бизнеса: Ротару поддержала Пугачеву, как поет Брежнева без фонограммы, актеры «Сватов» поссорились из-за ситуации на Украине

Об этих и других новостях из мира звезд – в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, что София Ротару поддержала Аллу Пугачеву, которая высказалась в адрес россиян, отметив их низкий интеллект. Тем временем, публицист Михаил Шахназаров рассказал, как поет Вера Брежнева без фонограммы. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными в первый день лета – в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву

На днях Алла Пугачева заявила, что интеллект у некоторых россиян – низкий. Таким образом Примадонна прокомментировала ситуацию с бегущей строкой на телецентре «Останкино». Публикацию в соцсети оценили многие звезды, в том числе и украинская певица София Ротару.

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Михаил Шахназаров рассказал, как поет Вера Брежнева без фонограммы

Публицист Михаил Шахназаров удивляется тому, что на российской эстраде в одно время появилось слишком много украинских звезд. При этом, по его словам, петь почти все они не умеют.

«Я видел, как Вера Брежнева поет без фонограммы. Обнять, как говориться, и заплакать. Я при всем своем неумении петь попаду в ноты чаще, чем Вера Брежнева», — сказал Шахназаров.

Кто хочет видеть Макса Барских в России

Высказался Михаил Шахназаров и еще об одном украинском певце. Речь об охаявшем Россию Максе Барских. По словам публициста, исполнитель может в любое время приехать в страну на заработки.

«В Москве есть люди, в продюсерской среде, которые готовы его хоть завтра привезти, лишь бы деньги платили», — рассказал Шахназаров.

Актеры «Сватов» поссорились из-за ситуации на Украине

Актеры «Сватов» прекратили общаться. Как оказалось, у них разные мнения о происходящем на Украине.

Анна Кошмал считает, что такое поведение неприемлемо, поэтому она перестала общаться с другими участниками популярного проекта.

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Юлия Барановская устроилась продавщицей в ГУМ

Накануне Юлия Барановская успела поработать в ГУМе. Телеведущая продавала мороженое в день защиты детей, приняв участие в специальной акции.

«Сегодня здесь праздник мороженого в День защиты детей. А мы — почетные продавцы этого прекрасного мороженого. Все собранные деньги пойдут в детский фонд «Галчонок» — рассказала экс-жена футболиста Андрея Аршавина.

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