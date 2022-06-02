«Не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься»: Матвеев назвал причину ухода из «Табакерки»

По словам актера, не так просто на несколько месяцев уйти из дома.

Актер Максим Матвеев в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС объяснил, почему ушел из «Табакерки» в 2020 году.

«Одно из таких серьезных решений в моей жизни, когда я сказал: «По-моему, все. С театром надо завязать». Я не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься. Чаша весов между временем нахождения в семье и чаша весов между временем нахождения в театре перевесила. Кино я знал, что останется все равно. Потому что нужна очень серьезная мотивация, чтобы на несколько месяцев уйти из дома и сидеть репетировать что-то. Какую-то там идею». Максим Матвеев

Как отметил Максим Матвеев, свою жену Елизавету Боярскую он прекрасно понимает. «У нее художественный руководитель, который ее пестовал со студенческих времен. Он ее знает, он знает, что предложить. И он знает, как дать ей следующую ступень, чтобы она еще выше шагнула. У меня в жизни все по-другому сложилось», — заявил Максим Матвеев.

Напомним, что Максим Матвеев сотрудничал с «Табакеркой» с 2004 года. На сцене этого театра он дебютировал в роли лорда Горинга в спектакле «Идеальный муж».

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