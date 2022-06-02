«Не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься»: Матвеев назвал причину ухода из «Табакерки»

Актер Максим Матвеев в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС объяснил, почему ушел из «Табакерки» в 2020 году.
«Одно из таких серьезных решений в моей жизни, когда я сказал: «По-моему, все. С театром надо завязать». Я не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься. Чаша весов между временем нахождения в семье и чаша весов между временем нахождения в театре перевесила. Кино я знал, что останется все равно. Потому что нужна очень серьезная мотивация, чтобы на несколько месяцев уйти из дома и сидеть репетировать что-то. Какую-то там идею».
Как отметил Максим Матвеев, свою жену Елизавету Боярскую он прекрасно понимает. «У нее художественный руководитель, который ее пестовал со студенческих времен. Он ее знает, он знает, что предложить. И он знает, как дать ей следующую ступень, чтобы она еще выше шагнула. У меня в жизни все по-другому сложилось», — заявил Максим Матвеев.
Напомним, что Максим Матвеев сотрудничал с «Табакеркой» с 2004 года. На сцене этого театра он дебютировал в роли лорда Горинга в спектакле «Идеальный муж».
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