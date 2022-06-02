«Вы — больший феминист, чем Лиза»: Бондарчук высказался о семье Боярской и Матвеева

Режиссер задал неудобный вопрос актеру во время своей программы.

Режиссер Федор Бондарчук в эфире своей программы «Кино в деталях» на канале СТС поговорил с актером Максимом Матвеевым о феминизме в его семье.

«Как у вас обстоят дела в семье? Есть у вас феминисты?», — спросил Максима Матвеева напрямую Федор Бондарчук.

«Не знаю, могу ли я себя назвать феминистом», — замялся муж Елизаветы Боярской.

«То, что вы — большой феминист, чем Лиза, как мне кажется, это точно», — заявил Бондарчук.

«Ну, может быть, в этом смысле мы и как-то дополняем друг друга. Для меня женщина в картине мироздания одно из главных существ». Максим Матвеев

Напомним, что Максим Матвеев с 2010 года вместе с Елизаветой Боярской. У пары двое общих сыновей – Андрей и Григорий.

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