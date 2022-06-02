«Что бы это значило?»: вдова Александра Абдулова проигнорировала его день рождения

Друзья, родные, поклонники Александра Абдулова придерживаются традиции. Все они встречаются на Ваганьковском кладбище, где покоится актер, два раза в год — в дни рождения и смерти.

В этом году в день рождения Абдулова — 29 мая — на погост с раннего утра несли цветы. Среди поклонников были замечены партнер актера по сериалу Next Сергей Степанченко, друг Леонид Ярмольник.

«Эх, хороший был Александр Гаврилович человек! В Сочи как он зажигал. Помню, в махровом халате по отелю ходил. И всех всегда угощал. Столько народу вокруг него кормилось. А теперь, смотрю, поубавилось в рядах его друзей, подзабыли? И вдова его с дочкой всегда сюда приходили с цветами. А сегодня первый раз пропустили его день. Что бы это значило?» — задался вопросом некий мужчина, цитирует которого «Комсомольская правда».

По слухам, Юлия Абдулова, которая воспитывает от актера единственную дочь Евгению, в эти дни отдыхает за границей.

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