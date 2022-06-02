Анна Кошмал из «Сватов» намеренно не удаляет из соцсетей снимок с российскими актерами сериала

Актриса уже не раз негативно отзывалась за последние месяцы о бывших коллегах.

Звезда сериала «Сваты», украинская актриса Анна Кошмал, заявила, что принципиально и намеренно не удаляет из соцсетей фотографию с российскими актерами из данной картины.

Таким образом она хочет им напомнить, что всегда хорошо к ним относилась. В ответ же получила, как она выразилась, «большую оплеуху».

Ранее сериал «Сваты» на Украине не раз подвергался жесточайшей критике. Многим украинцам не нравилось, к примеру, что в сериале показывают актера Федора Добронравова, которому запрещен въезд в страну из-за гастролей в Крыму, сообщает ukraina.ru.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была показана по российскому телевидению перед Новым годом. Снимать восьмую часть картины на данный момент не планируется.

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