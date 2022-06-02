«Совершенно другой смысл»: Брежнева сделала заявление после слухов о разводе с Меладзе

На днях стало известно, что Вера Брежнева и Константин Меладзе хотят развестись. Пока артистка работала на польском складе по выдаче помощи беженцам из Украины, продюсер, по слухам, отдыхал на своей вилле в Италии. Новость о разладе в семье появилась после того, как певица приехала из Польши к мужу.

Накануне певица сделала публикацию в своей соцсети, однако посвятила ее не нашумевшим слухам, а детскому празднику.

«Сегодня, в День защиты детей, пожелание мирного неба над их головами имеет совершенно другой смысл. Но пусть это пожелание сбудется как можно скорее. Здоровья нашим деткам, нашей любви безусловной и чтобы они всегда чувствовали нашу поддержку», — написала Брежнева.

Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров рассказал, как на самом деле поет Вера Брежнева без фонограммы.

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