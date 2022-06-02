«Надеюсь, к нему придут»: Кучера пожелал хорошей охраны Барских на концертах в Германии

Украинский певец не против, чтобы на его выступлениях появились россияне.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграме» негативно отозвался об украинском музыканте Максе Барских, который не раз оскорблял россиян.

По словам Кучеры, еще два месяца назад украинец говорил, что для русских принципиально петь не будет. Однако со временем Барских открыл доступ к своим песням для жителей России.

«Теперь уже и не против присутствия русских у него на концертах. Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны». Оскар Кучера

Напомним, что Макс Барских несколько месяцев назад назвал Россию «дырявой страной». В ответ российских звезды напомнили музыканту, кто на самом деле «дырявый».

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