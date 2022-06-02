«Какое может быть отношение?»: известный актер назвал оскандалившуюся Фандеру предателем

На днях Оксана Фандера опубликовала в своем телеграм-канале фото, которое вызвало бурную реакцию в Сети. Актриса вывесила на своем балконе украинский флаг, на который смотрела ее собака.

Свое мнение на этот счет уже высказали многие медиаперсоны, в том числе дрессировщик Эдгард Запашный заметил, что национальный символ висел неправильно. А вот актер Владимир Торсуев отметил, что Фандера стала предателем.

«Фандеру я прекрасно помню еще девочкой, повзрослев, мы также встречались. Ко всем своим работам в кино, к ребятам, с кем снимался, я испытываю самые трепетные и нежные чувства. Но какое у меня может быть отношение к ее поступку сегодня? Даже комментировать не хочу. Как можно относиться к предателям?» — цитирует Торсуева MK.ru.

Напомним, Оксана Фандера замужем за актером и режиссером Филиппом Янковским. Актриса родом из Украины.

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