«Чипсики можно»: фитнес-тренер подал в суд на Настю Ивлееву

В апреле этого года Настя Ивлеева запустила в Сети «Алкомафон». Блогер обещает научить всех желающих худеть быстро под бокальчик вина всего за 3360 рублей.

Тем временем, фитнес-тренер Виталий Гудков тоже приобрел марафон, а после направил в Смольнинский районный суд Петербурга иск к компании «Ивлеева Продакшн» на компенсацию морального вреда, который он оценил в 250 миллионов рублей.

«Я заплатил, так что, Ивлеева, ты получила с меня 3360 рублей. Открываю, а там сразу же написано: «Чипсики можно». Я реально не поверил. Разрешен и алкоголь во время тренировок – это называется «сейчас мы будем вайбовать, кайфовать, чилить-дрилить». Бред какой-то, подумал, что, возможно она прикалывается», — цитирует Гудкова «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Иск подан, но примут ли его к рассмотрению – пока неизвестно.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.