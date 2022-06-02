«Дешевый пиар»: режиссер «Сватов» высказался о ссоре Кошмал с коллегами

Ранее стало известно, что поводом для выяснения отношений стала ситуация на Украине.

Накануне актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал сообщила в своих соцсетях о том, что разругалась с коллегами по съемочной площадке. Поводом послужила ситуация на Украине. Режиссер проекта Эдуард Радзюкевич назвал это все «дешевым пиаром».

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает. У нас у всех же деды воевали в Великую Отечественную, так что тут все понятно, дешевый пиар да и только», — цитирует Радзюкевича NEWS.ru.

Добавим, также режиссер пояснил, что половина актерского состава «Сватов» имеет украинские корни.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.