«Поживем — увидим»: директор «Ералаша» готов выставить киножурнал на торги

«Ералаш» теперь и в кино. Киножурнал выйдет на большие экраны 23 июня. А тем временем судебные разборки между родственниками Бориса Грачевского и нынешним директором «Ералаша» Аркадием Григоряном продолжаются. Исков сразу несколько. Но Григорян не унывает.

«Я пока не планировал ничего, связанного с темой раздела наследства, наверное, поживем — увидим. Единственное, что хочу сказать: как бы пафосно это ни прозвучало, но я сделаю все возможное, чтобы «Ералаш» сохранил свое лицо. Выкупать, перепродавать, выставлять на торги, все что угодно. Это раз. А во-вторых, у меня прекрасные отношения со всеми наследниками, поэтому консенсус будет найден. Все опасения напрасны», — цитирует Григоряна «Комсомольская правда».

больше по теме «Ералаш» начнут показывать в кино с 23 июня За один сеанс можно будет увидеть 15 серий.

Добавим, по словам Аркадия Григоряна, последние три года съемки «Ералаша» не финансируются на государственном уровне, поэтому к проекту привлекают спонсоров.

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