«Мне грустно»: Эмбер Херд высказалась после суда с Джонни Деппом

Накануне суд поставил точку в очередных разборках Эмбер Херд и Джонни Деппа. Теперь актриса должна будет выплатит бывшему мужу 15 млн долларов за клевету. После оглашения вердикта, Херд высказалась в своей соцсети.

«Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой. Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», — написала Херд.

больше по теме Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд Но сам на оглашение вердикта не пришел.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в браке всего год. Пара познакомилась в 2011 году, когда актер состоял в браке с Ванессой Паради. В 2015-м они стали супругами, а в 2016 развелись.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.