«Сын»: Сутулова родила Стычкину шестого ребенка

Ольга Сутулова родила Евгению Стычкину шестого ребенка. Об этом счастливый отец сообщил в своей соцсети.

«Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей и сегодня у нас родился сын. Я желаю ему мира для него и всех остальных детей», — сказал Стычкин.

Напомним, 42-летняя звезда «Содержанок» до последнего скрывала беременность. Об интересном положении актрисы стало известно только в мае.

больше по теме Актриса находится на последних сроках: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова снова станут родителями Это будет уже второй общий ребенок у звездной пары.

Пара уже воспитывает общего сына Михаила, который родился в 2020 году. Со Стычкиным красавица-актриса познакомилась на съемках «Контракта на любовь» в 2007 году. Тогда актер был женат на Екатерине Сканави.

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