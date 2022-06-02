«Сын»: Сутулова родила Стычкину шестого ребенка

Ольга Сутулова родила Евгению Стычкину шестого ребенка. Об этом счастливый отец сообщил в своей соцсети.
«Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей и сегодня у нас родился сын. Я желаю ему мира для него и всех остальных детей», — сказал Стычкин.
Напомним, 42-летняя звезда «Содержанок» до последнего скрывала беременность. Об интересном положении актрисы стало известно только в мае.
Пара уже воспитывает общего сына Михаила, который родился в 2020 году. Со Стычкиным красавица-актриса познакомилась на съемках «Контракта на любовь» в 2007 году. Тогда актер был женат на Екатерине Сканави.
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