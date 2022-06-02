«Мамина копия»: Чадов показал подросшего сына от Дитковските

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались в 2015 году. Экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения ради сына. В этом году Федору исполнилось уже 8 лет. Несмотря на то что он живет с мамой, много времени проводит и с отцом. Накануне Чадов привел Федора в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Своя война. Шторм в пустыне».

«Мамина копия! Как похож на маму!» — шептались зрители в зале.

Напомним, Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились в 2005 году на съемках фильма «Жара». Дочь актрисы Татьяны Лютаевой покорила Алексея с первого взгляда. Год спустя они начали встречаться, когда вновь столкнулись на съемочной площадке картины «Любовь в большом городе». В 2009 году молодые люди решили взять паузу в отношениях и расстались почти на три года. А затем снова сошлись и в 2012 году поженились.

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