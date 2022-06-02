Малышка вся в розовом: Джанабаева засняла Меладзе с подросшей дочкой на руках в саду

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она давно строит сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Валерием Меладзе.

Пара редко выходит в свет вместе, но поклонники очень любят, когда они поют дуэтом. Избранница подарила артисту сыновей: Константина и Луку. А в прошлом году звезда родила дочку Агату.

Меладзе не скрывает, что малышка радует его. И хоть певец воспитал троих детей в первом браке, он не перестает наслаждаться отцовством.

Однако в последнее время супруги нигде не появлялись, а Валерий даже намекнул, что готов уйти из шоу-бизнеса. Но 1 июня Джанабаева поделилась кадрами из сада возле особняка, в котором живет в Москве.

Она также засняла мужа с дочкой на руках. Маленькая Агата была в розовом костюме. Она с любопытством разглядывала все вокруг.

Поклонники восхитились крохой. Многие уверены, что она растет копей мамы, так как у нее светлые волосы. «Ну что за ангел», «На сильных папиных руках удобно сидеть», «Это очень мило», «Агата так выросла», «Малышка так и в школу пойдет скоро», «Какая она красотка», «Валерий прекрасный папа», «Это просто счастье», — стали писать подписчики.

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