«Я и мои крылья»: Юлия Салибекова нарядила сыновей в одинаковые костюмы для прогулки

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем опирается на детей.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с Тиграном одна воспитывает троих сыновей. В День защиты детей она все свое время посвятила наследникам Ролану, Эльдару и Баграту.

Вместе с сыновьями Юлия Салибекова отправилась в магазин, где купила им подарки. Затем она отвела детей в игровую, а после — в кафе.

В завершение дня Юлия Салибекова поделилась совместным снимком с мальчиками в микроблоге. В подписи к фото она дала понять, что дети дают ей силы жить и справляться со сложной ситуацией.

«Я и мои крылья», — подписала кадр Юлия Салибекова.

Интересно, что всех троих разновозрастных сыновей Юлия Салибекова одевает одинаково. Так, на мальчиках на этот раз были спортивные костюмы в черно-серых тонах и бейсболки на головах.

Напомним, Юлия и Тигран Салибековы официально развелись в суде в минувший понедельник, 30 мая. Пара прожила в браке десять лет.

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