«Мой мужчина не может быть рядом»: Марго Овсянникова сделала признание об отце своего ребенка

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова осталась без поддержки с малышом на руках.

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова в марте этого года впервые стала мамой.

Перед родами она сообщила поклонникам, что отец ребенка сделал ей предложение.

Но через некоторое время стало известно, что свадьбы не будет.

Теперь же Марго Овсянникова сделала очередное признание — оказывается, возлюбленный не только отказался жениться на ней, но и оставил ее без поддержки.

«К сожалению, я тоже оказалась в ситуации, когда мой мужчина не может быть рядом.

Единственное, что спасает меня сейчас и теперь на всю жизнь, — это мой ребенок.

Когда ты берешь на руки этот комочек счастья, то забываешь обо всем на свете и все становится прекрасно!» — старается сохранять оптимизм Марго Овсянникова.

В микроблоге она призвала молодых мамочек оберегать и любить своих малышей и поздравила всех с праздником — Днем защиты детей.

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