«Это фантастика»: Наташа Королева отметилась в легинсах с вишенками и объемном худи в свой день рождения

Певица Наташа Королева предстала на празднике в нетривиальном наряде.

Накануне, 31 мая, свой 49-й день рождения отпраздновала исполнительница незабвенного хита «Желтые тюльпаны», певица Наташа Королева.

Празднеств в этот день она устраивать не стала. Небольшая вечеринка в узком кругу состоялась дома у Наташи Королевой, в ее подмосковном особняке.

В микроблоге Наташа Королева показала видео, по которому можно судить о масштабе праздника. Все было максимально просто и непафосно.

Виновница торжества предстала перед гостями в легинсах с вишенками и худи оттенка спелых ягод. Не менее удивительные облачения продемонстрировали и гости, в частности, звездный адвокат Ида Достман.

Наташа Королева показала на видео, какой роскошный цветущий куст ей преподнесли в подарок. И певица тут же сообразила, кто из ее гостей на него похож.

«Это фантастика невероятная. Ида, иди ко мне, потому что ты подходишь цветом своей шубы», — сказала, обращаясь к Достман, Наташа Королева.

Вместе с подругой она позировала на фоне цветущего сиренево-розовыми цветами куста.

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