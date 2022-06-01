«Люблю, когда все вместе»: Курбан Омаров подразнил Ксению Бородину, представ на фото с матерью своего сына

Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает троллить звезду из-за ее высказываний о дружбе с бывшими.
Курбан Омаров разместил в микроблоге снимок, на котором предстал в компании матери своего сына Омара.
Кроме него и Аллы на фото наследник Курбана Омар, подруга подростка и ее мама. В кадре все пятеро выглядят очень позитивными и явно довольными обществом друг друга.
Делая подпись к фото, Курбан Омаров явно намеревался уколоть Ксению Бородину, которая недавно намекнула, что именно общение Курбана с Аллой привело их семью к краху.
«Ну, вот такой у меня характер. Люблю, когда все вместе. Так веселей, надежней и теплей», — написал под фото Курбан Омаров.
Подписчики заявили, что на фото не хватает Ксении Бородиной с дочкой Теоной. Тогда картина была бы полной. Шутят.
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