«Люблю, когда все вместе»: Курбан Омаров подразнил Ксению Бородину, представ на фото с матерью своего сына

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров демонстрирует, что находится в теплых отношениях с Аллой.

Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает троллить звезду из-за ее высказываний о дружбе с бывшими.

Курбан Омаров разместил в микроблоге снимок, на котором предстал в компании матери своего сына Омара.

Кроме него и Аллы на фото наследник Курбана Омар, подруга подростка и ее мама. В кадре все пятеро выглядят очень позитивными и явно довольными обществом друг друга.

Делая подпись к фото, Курбан Омаров явно намеревался уколоть Ксению Бородину, которая недавно намекнула, что именно общение Курбана с Аллой привело их семью к краху.

«Ну, вот такой у меня характер. Люблю, когда все вместе. Так веселей, надежней и теплей», — написал под фото Курбан Омаров.

Подписчики заявили, что на фото не хватает Ксении Бородиной с дочкой Теоной. Тогда картина была бы полной. Шутят.

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