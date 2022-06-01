«Делает меня счастливой»: Зендея трогательно поздравила Тома Холланда с днем рождения

Актерская пара вместе уже больше полугода.

1 июня отмечает свой день рождения «Человек-паук» Том Холланд. В 2022 году ему исполнилось 26 лет.

Поздравляем актера! И не только мы. Его обворожительная девушка Зендея, что встречается с ним и в жизни, и в кино, тоже публично поздравила своего бойфренда.

Она опубликовала в социальной сети редкий совместный снимок и сделала следующую подпись.

«Счастливейшего дня рождения тому, кто делает меня счастливой».

Зендея оставила после записи неоднозначный смайлик, а Том прислал ей в комментариях три сердечка.

Напомним, звездная пара раскрыла свои отношения в ноябре 2021 года — как раз во время пресс-тура фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Но когда премьера прошла, влюбленные не расстались, к огромной радости своих фанатов.

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