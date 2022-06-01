«Поклонники искусственного и безобразного»: Мария Шукшина раскритиковала внешний вид Светланы Лободы

В соцсетях сейчас активно обсуждают победительницу конкурса «Королева красоты – Крым. Весна-2022» Ольгу Валееву.

Пользователи разделились на два лагеря — одним выбор жюри конкурса кажется справедливым, другим — странным, поскольку внешность девушки далека от естественной и натуральной.

Ко вторым примкнула и актриса Мария Шукшина, известная своими патриархальными и непримиримыми взглядами.

Она сравнила победительницу конкурса красоты с певицей Светланой Лободой, попутно пнув популярную вокалистку.

«Увидела эту новость и как будто окунулась в прошлую жизнь… Жюри конкурса явно пребывает в «замороженном» состоянии в плане представлений о понятии «русская, русский, русское». Фанаты Лободы, видимо, поклонники искусственного и безобразного, силикона и ботокса. Думаю, среди мужчин и женщин вряд ли наберется 1% тех, кому такая «королева красоты» придется по душе. А вот жюри выбрало эту девушку», — написала Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

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