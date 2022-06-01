Советовала Хромченко: Барановская в платье с рукавами-окороками подчеркнула талию поясом-корсетом

Юлия Барановская отметилась на премьере фильма «Своя война: Шторм в пустыне», режиссерского дебюта Алексея Чадова. Она прошла в столичном киноцентре «Октябрь».
Барановская позировала на красной дорожке в женственном платье с принтом «мильфлер» и рукавами-окороками. Тонкую талию звезда подчеркнула модным поясом-корсетом из кожи.
По словам ведущей шоу «Модный приговор» Эвелины Хромченко, сейчас тренд на корсетные элементы достиг своего апогея. Корсеты и бра теперь надевают прямо поверх кофт, рубах и платьев.
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