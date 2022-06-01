«Нам нужны они оба»: Джада Пинкетт-Смит впервые высказалась о скандале на «Оскаре»

В конце марта на церемонии вручения «Оскара» актер Уилл Смит залепил пощечину комику Крису Року, который неудачно пошутил о его жене. Отзвук этого удара громом прокатился над всей американской киноиндустрией и более всего отразился на самом Уилле.

О скандале высказались все кому ни попадя, и лишь Джада Пинкетт-Смит, честь которой по-мужски защитил ее муж, не прокомментировала ничего внятного.

Прошло два месяца, и 50-летняя актриса наконец созрела для того, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. 1 июня вышел новый эпизод ее шоу Red Table Talk, в котором звезда кино сказала следующее.

«Теперь о церемонии вручения «Оскара». Я очень надеюсь, что у этих двоих умных, способных мужчин будет возможность исцелиться, обсудить это и примириться. Мир сегодня в таком состоянии, что нам нужны они оба. И все мы действительно нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо. А до тех пор мы с Уиллом продолжаем делать то, что делали последние 28 лет, а именно продолжаем разбираться в том, что называется совместной жизнью. Спасибо, что выслушали».

Напомним, актриса страдает от алопеции — потери волос. А Крис Рок пошутил, будто она собралась сниматься во второй части фильма «Солдат Джейн», где главной героине пришлось побрить голову.

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