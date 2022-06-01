Вернула девичью: Юлия Салибекова отказалась носить фамилию мужа после развода

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова решилась на еще один важный шаг.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова в минувший понедельник, 30 мая, официально развелась с мужем и отцом троих своих сыновей Тиграном Салибековым.

Он, кстати, на судебное заседание не явился.

Не выходит Тигран на связь и с подписчиками микроблога.

Юлия Салибекова, в отличие от бывшего мужа, пытается всех убедить в том, что развод с Тиграном сделал ее свободной женщиной, которая сейчас вовсю наслаждается своей независимостью.

Вероятно, чтобы окончательно почувствовать себя сбросившей патриархальные путы дамой, Юлия Салибекова решила сменить фамилию мужа и вернуть себе девичью.

Пока, правда, только в соцсети. В шапке профиля она уже указала новые данные о себе.

«Юлия Колисниченко, блогер. Многодетная мама Юлия Колисниченко из «Дома-2», — так презентует себя сейчас Юлия Салибекова.

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