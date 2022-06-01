Актеры «Сватов» поссорились из-за ситуации на Украине

Анна Кошмал не хочет иметь ничего общего с бывшими коллегами.

Анна Кошмал, исполнившая в популярном сериале «Сваты» роль Жени, рассказала в соцсетях невеселые новости. Еще недавно такие дружные, актеры «Сватов» прекратили общаться: как оказалось, у них разные мнения о происходящем на Украине.

По словам Анны, ее коллеги предпочитают вообще не поднимать эту тему. А для нее такое поведение неприемлемо, поэтому она перестала общаться с другими участниками популярного проекта. При этом Анна надеется, что ее коллеги не забыли их дружбы:

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — сообщает издание «РИА ФАН».

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