Бузова вслед за Топурией в алом платье бэби-долл и остромодных ботинках предстала в первый день лета

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она уже 18 лет строит карьеру на ТВ и смогла стать одной из самых известных персон в стране.

Телеведущая продолжает удивлять публику, участвуя в новых проектах. Она также регулярно экспериментирует с образами. Артистка весной носила кожаные брюки, косухи и мини-платья. Не так давно она похвасталась, что похудела.

Уже скоро Ольга даст большой концерт в Москве. Она активно готовится к этому событию. Примечательно, что 1 июня телеведущая весь день занималась делами.

При этом она даже поделилась кадрами с репетиции. Артистка облачилась в алое мини-платье с рюшами в стиле бэби-долл. Наряд она дополнила пудровыми ботинками на тракторной подошве.

Бузова предпочла сделать акцент на стройных ногах. За счет этого она выглядела более худой. Телеведущая устроила танцы на улице. Она поделилась хорошим настроением.

А поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Какая куколка», «Ну очень миленькая», «Оля, ну вы прям женственная», «Кажетесь такой хрупкой», «Красивое платье! Так идет», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что такие наряды с грубыми ботинками стилисты стали рекомендовать еще год назад. Так щеголяла даже певица Кети Топурия.

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