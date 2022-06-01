На фоне новостей о претензиях экс-жены Градского стало известно, что его сын был в полиции

Танцы с бубнами вокруг наследства Александра Градского продолжаются. Помимо основных наследников, его детей и вдовы Марины неожиданно появилась еще одна претендентка — бывшая жена Ольга Фартышева. Она заявила, что при разводе не делила с ним многое имущество, поэтому свою долю имеет право получить сейчас.

Друг композитора, известный журналист Андрей Караулов, не удивился этой новости. Он рассказал КП, что бывшая жена Градского потребовала у народного артиста деньги, когда тот попросил ее купить ему специальную кровать на колесиках. Караулов уверен, что Ольга должна быть благодарна своему экс-супругу, ведь он обеспечил и ее тоже, но материальный вопрос взял верх.

Излишнюю материальную заинтересованность увидел после смерти Градского Караулов и в поведении его сына Даниила. Он высказал свою личную версию о том, что он якобы мог подстроить ограбление вдовы Градского на 100 миллионов.

Оказалось, что наследник Градского не стал проглатывать это и обратился с заявлением в полицию, обвинив его в клевете.

«Я резонно заявил: мои предположения — это не утверждения, не клевета, а частное мнение. И кроме того, у меня есть еще одно мнение, которое неплохо бы проверить. Я знаю, что мальчик Даня был оформлен каким-то начальником в театре, которым руководил его отец, получал зарплату. А делал ли он что-нибудь? И если не делал, разве это не махинации с бюджетными деньгами? Полицейский тогда удивился, такого поворота он не ожидал», — рассказал Андрей Караулов.

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