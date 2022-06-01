Доказала, что находится дома: Джанабаева похвасталась тюльпанами во дворе подмосковного особняка

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в последнее время довольно редко выходит на связь со своей аудиторией.
По некоторым причинам певица и актриса отказывается общаться с поклонниками в том формате, в каком привыкла за долгие годы в соцсети.
Альбина Джанабаева перестала показывать своих сыновей и дочку и делиться радостными моментами жизни.
Но в первый день лета звезда сделала исключение. В микроблоге она опубликовала фото и видео цветущего сада своего подмосковного особняка.
В кадре тюльпаны, сирень, одуванчики, деревья, покрытые нежной зеленью.
Очевидно, что Альбина Джанабаева не только хотела продемонстрировать, как очарователен сад в первый день лета, но и показать, что она находится дома, в России.
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