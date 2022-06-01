Доказала, что находится дома: Джанабаева похвасталась тюльпанами во дворе подмосковного особняка

Певица и актриса Альбина Джанабаева после долгой паузы вышла на связь в соцсетях.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в последнее время довольно редко выходит на связь со своей аудиторией.

По некоторым причинам певица и актриса отказывается общаться с поклонниками в том формате, в каком привыкла за долгие годы в соцсети.

Альбина Джанабаева перестала показывать своих сыновей и дочку и делиться радостными моментами жизни.

Но в первый день лета звезда сделала исключение. В микроблоге она опубликовала фото и видео цветущего сада своего подмосковного особняка.

В кадре тюльпаны, сирень, одуванчики, деревья, покрытые нежной зеленью.

Очевидно, что Альбина Джанабаева не только хотела продемонстрировать, как очарователен сад в первый день лета, но и показать, что она находится дома, в России.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.