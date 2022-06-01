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Ай, как весело с бабулей! Бабкина показала уютную фотографию с внуками за приготовлением блинов

Сын Данила народной артистки - счастливый папа троих детей.

Ай, как весело с бабулей! Бабкина показала уютную фотографию с внуками за приготовлением блинов
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Надежда Бабкина — богатая бабушка, у нее трое внуков с красивыми русскими именами — Георгий, Вера и Марфа, — 2010, 2013 и 2015-го годов рождения соответственно.

Артистка в своем плотном гастрольном и съемочном графике умеет находить для них время. Она обожает домашние посиделки. И, как всякая бабушка, обожает готовить для своих любимых ребятишек.

В своем телеграме она показала теплую фотографию с милыми внучатами за приготовлением блинов. И дети, и знаменитая бабушка просто светятся в кадре от счастья!

Надежда Бабкина с внуками. Фото: t.me/nadezhda_babkina

«Сегодня самый главный праздник — День защиты тех, ради кого мы живем!» — подписала обнародованное фото Надежда Бабкина.

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