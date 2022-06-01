Сын Мадонны пришел на бокс в красном платье

Шестнадцатилетний приемный сын Мадонны посетил бокс в Нью-Йорке в необычном наряде. Юноша надел длинное узкое платье ярко-красного цвета. Кроме того, на плече у Дэвида заметили дамскую сумочку. Стало известно, что платье было создано стилистами по мотивам концертного наряда Мадонны, в котором она выступала 30 лет назад. На бокс парня сопровождала мама. Мадонна трогательно держала сына за руку: судя по всему, она не имела ничего против такого нестандартного внешнего вида подростка. При этом сама певица была в черном спортивном костюме оверсайз, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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