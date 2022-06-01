«Детство только одно»: Юля Салибекова завалила сыновей подарками после развода с Тиграном

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова в минувший понедельник, 30 мая, официально развелась с мужем и отцом своих троих детей Тиграном Салибековым.

Юлия Салибекова старается все делать для того, чтобы сыновья Ролан, Эльдар и Баграт как можно меньше переживали из-за расставания родителей и того, что они в последнее время очень редко видят папу.

Юлия Салибекова много времени проводит с мальчиками и дарит им подарки. В День защиты детей сыновья получили от Юли каждый по большой игрушечной машине.

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором ее счастливые парни держат в руках подарки мамы.

«Детство только одно! Поздравляю всех с Днем защиты детей!» — подписала Салибекова фото.

Интересно, что в отличие от активной в Сети Юлии Тигран Салибеков залег на дно и не выходит на связь с подписчиками.

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