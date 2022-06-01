Сериал «Агентство О.К.О.» с Риной Гришиной вернулся на ТВ-3

Фильм имел оглушительный успех и по просьбам зрителей будет радовать вновь своим сюжетом.

Со 2 июня каждый четверг в 20.00 на ТВ-3 вновь покажут сериал «Агентство О.К.О.» с Риной Гришиной в главной роли.

Фильм впервые вышел на канале в августе 2020-го, показав лучший старт года по данным Mediascope.

Рина Гришина играет Вику, покрытую татуировками неординарную девушку с экстрасенсорными способностями. Она работает в поисковом агентстве «О.К.О» и может в буквальном смысле пропускать через себя переживания человека, чтобы направлять на след пропавших людей.

Вместе с Викой в команде агентства работают: бывший следователь (Игорь Стам), профессиональный психолог (Даниэла Стоянович) и координатор поисково-спасательных отрядов (Артем Ешкин), которые помогают людям, используя свой опыт, а также метод дедукции, знания психологии и наблюдательность.

Каждая новая серия — это новое запутанное дело и новый поиск исчезнувшего без вести. Одну из главных ролей в сериале играет также Виктория Тарасова из сериала «Глухарь».

больше по теме Все сыновья в одном месте: Пресняков показал трех наследников от разных жен В День защиты детей Владимир Пресняков решил похвастаться своими потомками.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.