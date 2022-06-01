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Как сейчас выглядит Лада Дэнс

Певица придет в «Секрет на миллион» на этой неделе.

Как сейчас выглядит Лада Дэнс
Лада Дэнс. Фото: Global Look Press

В 90-е Лада Дэнс была настоящей бунтаркой и секс-символом. Звезда не стеснялась экстравагантных образов — кожаные брюки, корсеты, украшенные стразами, и глубокие декольте стали ее визитной карточкой.

В субботу, 4 июня, артистка придет в шоу НТВ «Секрет на миллион». Дэнс расскажет, кого решила соблазнить откровенным танцем, что помогло ей пережить измены мужа и зачем ей сапоги Мадонны.

Лада Дэнс в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Лада Дэнс в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

«В них невозможно ходить, в них можно только лежать», — смеется Лада, описывая сапоги, которые купила у самой Мадонны.

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