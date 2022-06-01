Все сыновья в одном месте: Пресняков показал трех наследников от разных жен

В День защиты детей Владимир Пресняков решил похвастаться своими потомками.

54-летний Владимир Пресняков в День защиты детей 1 июня порадовал своих поклонников в Telegram свежим постом с тремя фотографиями своих сыновей.

Он запечатлелся с 31-летним Никитой Пресняковым, который появился на свет в союзе с Кристиной Орбакайте. А также со средним наследником Артемием и младшим Ванечкой от Натальи Подольской.

К слову, на достигнутом многодетный отец останавливаться не собирается. Вместе с женой он планирует еще и пополнение семьи доченькой.

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