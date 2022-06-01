Усадила на загорелые ножки: Нюша в бикини покрасовалась с подросшим сыном

Певица решила опубликовать домашние кадры из Дубая. К ней в гости приехала мама.

Нюша уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Певица всегда отличалась зажигательными ритмами в треках и смогла заработать большие деньги.

После свадьбы с Игорем Сивовым артистка переехала в большой дом. Она уже растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары родился сын.

Пока Нюша предпочитает не показывать младшего наследника. Даже его имя хранится в тайне. Но порой певица делится семейными кадрами. Вот уже несколько месяцев она живет в Дубае.

На этот раз артистка запечатлелась в бикини за столом. На свои загорелые ноги она усадила кроху. При этом звезда похвасталась ярким педикюром. А вот ее сын спокойно лежал на маме.

Как оказалось, к ней приехала мама Мария Шурочкина. Она помогает нянчится с внуками. На этот раз с ней болтала Симба, которая на днях побывала у врача. Она вспомнила, в какой они были одежде и что ей подарили.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие поразились тому, как вырос сын артистки. «Что за милота», «Ну просто прелесть», «Как вам хорошо», «Загар роскошный», «Ну просто чудесный малыш», «У вас дома так хорошо», «Ну Симба очаровашка такая», — стали писать подписчики.

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