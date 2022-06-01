«Самая большая ценность»: Савельева засняла, как подросший сын гуляет на пляже с Сафоновым

Певица поделилась редкими кадрами с Леоном. Пара не так давно отдохнула в Европе.

Саша Савельева уже давно покинула группу «Фабрика». Она в свое время регулярно гастролировала и едва находила время на отдых. Но потом у нее началась семейная жизнь.

Артистка счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Они долгое время не думали о детях, а когда захотели завести ребенка, то это вышло не с первого раза. Теперь у пары растет сын Леон.

По словам Саши, роды были тяжелыми. Однако она теперь наслаждается материнством. Не так давно крохе исполнилось три года. Пока артистка продолжает скрывать лицо мальчика.

Но 1 июня супруги поделились трогательными кадрами из поездки в Европу. На них Леон гуляет по узким улочкам, сидит на плечах у папы и кидает камушки в море на пляже. Савельева в шляпке тоже позировала с сыном.

«Самая большая ценность. Оберегать. Любить», — написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами звездную семью. Многие заметили, что мальчик подрос. Они уверены, что он унаследовал лучшее от родителей. «Все, что нам нужно, — это любовь», «Какой классный сын у вас», «Вот это кадры! Счастливая семья», «Кирилл прям примерный отец», «Леон просто лапочка», «Не прячьте своего принца», — прокомментировали пост подписчики.

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