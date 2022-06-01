«Женщина врывается в жизнь мужчины»: жена Андрея Черкасова из «Дома-2» сделала заявление в годовщину свадьбы

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его супруга Кристина пять лет вместе.

Первое июня — важный день для семьи бывших участников «Дома-2», супругов Андрея и Кристины Черкасовых.

Исполнилось пять лет их отношениям и три года со дня свадьбы.

Этому событию посвятила свой пост в микроблоге Кристина Черкасова.

Она откровенно призналась, что эти годы хоть и были счастливыми, но простыми их назвать нельзя.

«Не всегда бывает гладко, да и женщина не для того врывается в жизнь мужчины, чтоб там было все ровно и спокойно. Но с каждым днем мы понимаем все больше и больше, насколько сильно созданы друг для друга, как нам хорошо вместе и какого ангела мы родили. Такой талантливый, умный, смышленый и голубоглазый красавчик мог родиться только от большой любви», — написала в микроблоге Кристина Черкасова.

О проблемах в семье пара впервые заговорила зимой этого года. Андрей Черкасов признавался, что они с Кристиной были на грани развода. Но им хватило мудрости не разрушать семью, и в итоге компромисс был найден.

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