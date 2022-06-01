Безусловная любовь: дочек с разницей в 14 лет показала Навка в домашней обстановке

Сашу и Надю Татьяна Навка родила в разных браках.

47-летняя фигуристка Татьяна Навка в День защиты детей показала редкие фотографии своих дочек, которые родились от разных мужей с разницей в 14 лет.

Саша Жулина появилась на свет в отношениях с олимпийским чемпионом Алексеем Жулиным. А Надя Пескова — в браке с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента РФ.

Несмотря на внушительную разницу в возрасте, наследницы Татьяны Навки очень близки и любят бывать вместе. На фотографии, сделанной в домашней обстановке, Саша и Надя, трогательно обнимаясь, показывают всю любовь, что есть между ними.

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