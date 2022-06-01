А Рафаэль модник: Алсу впервые за долгое время запечатлелась с пятилетним сыном и дочками

Певица в особенный день опубликовала домашний кадр. Она насладилась семейной идиллией с наследниками.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Слава к ней пришла, когда она еще была совсем юной. Певица завоевала не только любовь публики, но и создала крепкую семью.

Она уже давно счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них подрастают наследники: Сафина, Микелла и сын Рафаэль, которому всего пять лет. Если с дочками звезда даже выходит в свет, то младшего наследника скрывает от публики.

Не раз Алсу поясняла, что покажет сына, когда он сам этого захочет. Певица боится, что нарушит его личное пространство. Однако порой она делится кадрами, где его лица не видно. Так, 1 июня артистка опубликовала трогательное фото, где она позирует в гостиной в окружении детей.

Если Микелла и Сафина были рядом, то маленький Рафаэль забрался на маму, повалив на пол. Он был в полосатой футболке и шортах. Его волосы были уложены набок.

«Душа исцеляется рядом с детьми. Пусть все детки нашей планеты будут здоровыми и счастливыми», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как дочки похожи на маму. Также их поразил и сын певицы. «Какие все девочки красивые», «Ого, вот это сынок», «Как он вырос», «Ох, в малиннике», «Парень точно красавец», «Рафаэль стал большим», «Какой модник», «Такой теплый снимок», «А мама какая молодая», «Трое детей! Ого-го», — стали писать подписчики.

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