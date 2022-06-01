Киркоров будет петь на Кавказе – несмотря на отмену концертов

Прежде сообщалось, что гастроли певца по этому региону отменяются.

Стало известно: гастроли Филиппа Киркорова по городам Кавказа не отменяются. Единственный город, где концерт не состоится, — Пятигорск. Что же касается выступлений звезды в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске, то они обязательно состоятся, на них можно спокойно покупать билеты. Об этом заявила замгендиректора по концертной деятельности Северо-Кавказской филармонии Анна Гузаирова:

«У него только в одном городе [не будет концерта]. Только в Пятигорске, и все».

Эти сведения подтвердил и директор артиста – Артем Кияшко:

«Пятигорск под вопросом, он сейчас решается. Такая ситуация. Кто-то говорит, что много людей купили билеты, а кто-то говорит, что эти же люди якобы пожаловались. Видимо, какие-то игры подпольные есть в регионах», — сообщает Телеканал «360».

Напомним, ранее запланированные концерты оказались под угрозой отмены из-за массовых обращений граждан Кавказских Минеральных Вод.

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