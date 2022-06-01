Подговорил богатый клиент? Что кроется за скандалом Летучей и Рогова

Инсайдеры рассказали, что за этим прячется непростое прошлое Елены Летучей и ее шоу «Ревизорро».

Совместный проект Александра Рогова и Елены Летучей «Рогов+», который увидели зрители в первом выпуске, приказал долго жить.

Ведущая покинула его со скандалом, обвинив своего коллегу и продюсеров в непрофессионализме и закулисных играх. Программа, тем не менее, осталась в эфире СТС, но уже без Елены.

Летучая изложила Teleprogramma.pro свою версию происходящего, а вот Рогов говорить отказался, сославшись на то, что «причины озвучивать он не считает нужным».

Ну а пока стилист молчит, его знакомые не стесняются давать интервью.

«Сработало прошлое Летучей. Рогов же зарабатывает как стилист, и его клиентка является женой одного очень богатого человека. В свое время его бизнес сильно пострадал от Летучей, когда у нее была передача «Ревизорро». Когда он узнал, что Елена снимается вместе с Роговым, пришел в ярость. Они позвонили с женой Александру и сказали, чтобы Елены не было в передаче, иначе они разорвут с ним все взаимоотношения. Ему лучше оказалось отказаться от Елены, потому что бизнес ему терять не хотелось, и она ушла из передачи», — рассказал Telegram-каналу «Звездач» Антон Вуйма, пиар-менеджер одного из клиентов Рогова.

Инсайдер канала утверждает, что Летучая на самом деле якобы прекрасно знала, что в названии будет только фамилия Рогова, хотя сейчас говорит обратное. По его версии, у Елены якобы слишком сложный характер, который мешает ей построить карьеру и задержаться в одном проекте.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.