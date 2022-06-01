Подольская рассказала, какие на самом деле отношения у ее старшего сына с внуком Пугачевой

Наталья Подольская уж более 20 лет живет с Владимиром Пресняковым, который имеет от первого брака с Кристиной Орбакайте сына Никиту. Певица уверяет, что у нее прекрасные отношения с прошлой семьей супруга.

«В шоу «Маска» Тема болел за Козерога, которым был его брат Никита (старший сын Владимира Преснякова. — Прим. ред.). Поэтому мы смотрели каждый выпуск «Маски». Тема Никиту очень любит: постоянно о нем говорит, они созваниваются. Старший брат для Темы — кумир и авторитет», — рассказала Подольская Teleprogramma.pro.

При этом мальчик не понял, что в проекте участвовала мама. Артистка быстро вылетела из шоу. Она скрывалась в костюме Осьминога.

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