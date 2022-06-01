Ну каковы изгибы: Михалкова изящно вскинула ножку, показав красоту в треснувших шортиках

Звезда в свои 38 лет выглядит стройной девочкой.

Юлия Михалкова не перестает восхищать публику своей красотой и стройностью. В 38 лет она сумела сохранить фигуру юной девы, которую не грех показать народу.

В своем телеграме экс-участница шоу «Уральские пельмени» появилась в белоснежном образе с трендовыми сапогами с бахромой и в твидовом жакете в стиле Шанель.

Михалкова неожиданно сочетала классические вещи с дерзкими мини-шортиками с треснувшей на боку тканью.

Вскинув изящно ножку, она профессионально позировала в кадре с кожаной сумочкой.

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