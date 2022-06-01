Подольская рассказала о кризисе среднего возраста

На прошлой неделе исполнительница хита «Поздно» Наталья Подольская отметила 40-летие. Праздновали с размахом. Артистка заверила, что не верит в суеверия. Ведь многие считают, что эту дату отмечать не стоит.

«Мне очень хотелось пышного праздника с большим количеством гостей, и он получился», — рассказала Подольская Teleprogramma.pro.

Наши журналисты спросили артистку и про кризис среднего возраста. Многие люди переживают его как раз в этом возрасте.

«Не знала о том, что кризис среднего возраста переживают до 40 лет. А ведь действительно в 36 лет в моей душе подобные терзания начались — как раз получается, что переживала этот самый кризис. Наверное, от длительных переживаний меня спасла вторая беременность. В 37 я забеременела и счастливо переживала это состояние. А сейчас я абсолютно легко принимаю цифру 40», — добавила певица.

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